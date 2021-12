Pininfarina prende il largo. E per farlo, stringe un'alleanza con lo studio De Simoni

Pininfarina guarda sempre più al mare. E soprattutto ai colossi che, le onde, sono abituati a solcarle esibendo innovazione e stile. Ecco perché la divisione "nautica" dello storico marchio torinese ha stretto un'alleanza con lo studio Fulvio De Simoni Yacht Design. L'obiettivo è di unire le forze con una realtà professionale che ha già 3000 imbarcazioni griffate in acqua, abbinando le competenze dell'architettura a quelle derivate dall'automotive, sfruttando le nuove tecnologie e in particolare la realtà aumentata e quella virtuale.



I team delle due realtà, anche grazie alla galleria del vento, lavoreranno a stretto contatto per lo sviluppo di nuovi stili da proporre nella realizzazione di futuri megayacht, intervenendo sia sugli interni che sugli esterni.