Natale: il Monumentale Presepe ambientato ai Sassi di Matera si accende nel Duomo di Torino (VIDEO e FOTO)

Un presepe di enormi dimensioni ma con tanti piccoli dettagli tutti da scoprire. E’ l’opera allestita all’interno del Duomo di Torino fino al 2 febbraio che arriva direttamente dalla terra lucana.

Il Presepe Monumentale della Basilicata farà riscoprire al pubblico torinese il mistero della Natività attraverso il suggestivo e caratteristico sfondo dei Sassi di Matera. La cultura della regione entra nella tradizione cristiana con personaggi che si uniscono a quella sabauda: da Don Bosco a Domenico Savio, i santi sociali accompagnano il Gesù Bambino, la Vergine e San Giuseppe, insieme ai lavori tipici della Basilicata, ma anche ai migranti con la valigia, simbolo dei tanti lucani che hanno attraversato l’Italia per dare un futuro alle generazioni a venire.

Realizzato dal maestro presepista Franco Artese, si compone di circa 120 personaggi in terra cotta e si estende per 60 metri quadrati per sei metri di altezza. Non mancano gli effetti speciali: il cielo e le luci cambiano, passando dal giorno alla notte innevata.