Carmagnola si prepara al gran finale del Foro Festival: protagonisti Teenage Dream e Antonio Ornano

Il Foro Festival è pronto a regalare un’altra serata indimenticabile: venerdi 5 settembre e sabato 6 l’arena del festival accoglierà due protagonisti amatissimi dal pubblico italiano – il party live show Teenage Dream e l’irresistibile comicità di Antonio Ornano.

Il 5, sarà il turno del fenomeno Teenage Dream, il party che ha conquistato migliaia di giovani (e non solo) in tutta Italia. Uno show travolgente, dove musica pop, coreografie, visual e interazione con il pubblico si fondono per ricreare l’energia e la spensieratezza degli anni 2000 e 2010. Da Katy Perry a Britney Spears, da Avril Lavigne ai One Direction, ogni hit è un tuffo nei ricordi e un invito a cantare a squarciagola.

Concluderà questa edizione 2025 de Il Foro Festival sabato 6 settembre Antonio Ornano, uno dei volti più apprezzati della stand-up comedy italiana. Con il suo stile ironico, brillante e sempre attuale, Ornano porterà sul palco un’esplosione di risate e riflessioni taglienti, in un monologo che racconta – con la sua cifra unica – le contraddizioni della vita moderna, tra genitori imperfetti, ansie quotidiane e sogni di mezza età.

Il Foro Festival è la rassegna musicale e culturale che dal 2018 si è sviluppata nell’ambito della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, arrivando negli anni a confermarsi come uno degli appuntamenti imperdibili del calendario estivo piemontese arrivando ad ospitare ospiti e nomi di caratura nazionale dal mondo della musica, della comicità e della cultura.

La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola è in corso di svolgimento dal 29 agosto e si concluderà domenica 7 settembre, con orario d’apertura dalle 18 alle 24 venerdì e dalle 10 alle 24 sabato e domenica.

Biglietti disponibili su www.fieradelpeperone.it e sulla piattaforma VivaTicket, oltre che presso la biglietteria all’ingresso del Foro Festival in orario 18.00-22.00

Location: Foro Festival, presso foro boario di Piazza Italia a Carmagnola

Inizio spettacoli ore 21.00, apertura cancelli dalle 20.00

La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola e Il Foro Festival sono organizzati da SGP Grandi Eventi, con il patrocinio del Comune di Carmagnola e il sostegno del main sponsor BTM – Banca Territori del Monviso

