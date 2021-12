Bocciata la mozione per una targa commemorativa del Milite Ignoto nei locali della Circoscrizione 4, FdI: "Una vergona"

“Abbiamo appena assistito ad un Consiglio ai limiti della vergogna.” – dichiara Raffaele Marascio, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 4. “Chiedevamo che venisse apposta una targa simbolica nei locali della Circoscrizione 4 per ricordare il Milite Ignoto, come simbolo di gratitudine verso chi è caduto in guerra per l’Italia. La sinistra ha invece pensato bene di bocciare la mozione, facendo una scelta politica chiara, che va a negare la memoria di chi si è sacrificato per darci un paese libero e indipendente.” – dichiarano Marascio e Maggia, Consiglieri di Fratelli d’Italia – “Riteniamo che la figura del Milite Ignoto sia di fondamentale importanza per connettere le nuove generazioni alla storia nazionale e per spingerci ad ammirare chi ogni giorno ancora si impegna per difendere la Nazione in tutti campi con orgoglio e devozione".