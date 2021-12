Al Sestriere gli allenamenti degli azzurri dello sci alpino

Si è appena inaugurata la stagione sciistica sulle piste della Vialattea ed anche quest’anno il Colle del Sestriere si è riconfermato punto di riferimento per le Squadre Nazionali di Sci Alpino.

I campioni dello sci mondiale, gigantisti e slalomisti, hanno scelto la pista di Coppa del Mondo, la Kandahar G.A. Agnelli, per la preparazione in vista delle prossime gare europee del circuito che faranno tappa in Val d’Isère.