Handbike e psicologia, la nuova sfida di Viaggio Italia verso stili di vita virtuosi e sostenibili

Benessere fisico e benessere psicologico, ormai è un fatto assodato, sono concetti praticamente in simbiosi. Questo paradigma è ancora più evidente quando riguarda le persone con disabilità: per questo motivo l'associazione B-Free, in collaborazione con Thema Education, ha unito attività fisica e psicologia grazie a “Viaggio Italia: ricerca e formazione”. L'idea è nata proprio come spin-off del popolarissimo progetto dei viaggiatori in carrozzina più famosi d'Italia Luca Paiardi e Danilo Ragona.

Mappatura dei percorsi ciclabili e supporto psicologico

A illustrare obiettivi e modalità dell'iniziativa è lo stesso Paiardi: “Il progetto - spiega – ha due anime: la prima vuole mappare l'accessibilità alle handbike dei percorsi ciclabili piemontesi in modo da facilitare l'accesso allo sport e dare contemporaneamente molti riferimenti e suggerimenti interessanti alle pubbliche amministrazioni; migliorando questo aspetto si potrà, in futuro, creare una vero e proprio sistema ciclabile realmente accessibile a diversi tipi di mezzi ed estendere la pratica anche in altre regioni. La seconda, invece, punta a dare la possibilità alle persone con disabilità congenita o acquisita e alle loro famiglie di avere gli strumenti giusti per affrontare le sfide interiori della vita di tutti i giorni”.

Lancio del sito previsto per giovedì

Viaggio Italia: ricerca e formazione si concretizzerà materialmente sul sito web di B-Free (www.b-free.it) a partire da giovedì 9 dicembre alle ore 17: “I percorsi analizzati - prosegue Paiardi – e le loro caratteristiche principali saranno disponibili e visionabili anche con strumenti come Google Maps e Google Earth all'interno di un'apposita sezione, nonché caricabili sul proprio navigatore satellitare o su apposite app per smartphone”.

La parte psicologica avrà invece una struttura a video-lezioni disponibili gratuitamente: “Si tratta - dichiara Flavio Francia di Thema – di un percorso interiore per far sì che le persone con disabilità possano trovare nuovi stimoli per rilanciare la propria vita attraverso lo sport”.