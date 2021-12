Alpignano, concluso dopo 4 giorni il corso di guida sicura per 250 Alpini della Taurinense

E’ terminato il corso di “Guida in sicurezza” realizzato dal Reggimento Logistico “Taurinense” e dall’Automobile Club d’Italia, in collaborazione con l'Automobile Club Torino, con il patrocinio del Comune di Alpignano, a favore di 250 militari della Brigata Alpina “Taurinense” e dei Vigili urbani del Comune di Alpignano.

Il corso, della durata di 4 giorni, è consistito in una prima parte teorica relativa ai concetti fondamentali della guida in sicurezza, l’incidentalità stradale, la velocità e la concentrazione alla guida - seguita dallo svolgimento di esercizi pratici sulla corretta posizione di guida, lo slalom tra coni, l'utilizzo del dispositivo ABS ed esercizi di scarto di ostacoli su fondo a bassa aderenza.

L'idea di un corso di “Guida in sicurezza”, rivolto principalmente agli istruttori militari di scuola guida e al personale maggiormente impiegato nei servizi di trasporto, sia in territorio nazionale che all'estero, nasce da un'iniziativa del Reggimento Logistico “Taurinense” per aumentare ulteriormente la cultura della sicurezza stradale tra i militari e ridurre i comportamenti di guida non consapevoli e pericolosi.

Partner privilegiato per la realizzazione del corso non potevano che essere l’Automobile Club d’Italia che, grazie agli ottimi rapporti esistenti con il Reggimento e condividendo le finalità dell’iniziativa, ha reso disponibili gli istruttori ACI Ready2Go e i materiali tecnici per le simulazioni, a cui si è aggiunto il Comune di Alpignano che ha garantito la disponibilità delle aree per lo svolgimento del corso.

Nell'ottica di ulteriori attività didattiche in collaborazione con l’ACI è allo studio la fattibilità di ottenere - in comodato d’uso gratuito - il nuovo simulatore in realtà virtuale “ACI Ready2Go”, con relativa formazione tecnica a favore di personale che, a sua volta, sarà abilitato quale formatore nell’ambito dell’Esercito.

L'attenzione della Forza Armata e dell'Automobile Club d’Italia alla sicurezza del proprio personale e degli utenti della strada, ha reso di primaria importanza lo sforzo di abbattere le statistiche di incidenti stradali dovuti alla trasgressione delle semplici regole di buon senso, alla velocità non adeguata, alle condizioni stradali ed atmosferiche, alla mancata conoscenza delle dinamiche a cui risponde l’autovettura, implementando in questo modo la sicurezza dei militari impegnati quotidianamente sul territorio nazionale ed estero.

Come sempre, la collaborazione, l'integrazione e la sinergia tra Forze Armate, Istituzioni ed Enti Locali hanno portato al raggiungimento di brillanti risultati coniugati ad un incremento dell’efficienza dei servizi a favore dei cittadini.