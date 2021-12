Osteria Bacalhau, giusto punto di incontro fra tradizione e innovazione

Per riuscire a proporre con successo alla clientela torinese un’accattivante cucina innovativa tutta a base di baccalà occorre avere sia un coraggio da leone che una professionalità di prim’ordine. Doti che non difettano a Fabio Montagna, patron e chef, che nella sua Osteria Bacalhau propone un diverso modo per degustare quello che viene, a torto, ritenuto fra i più umili prodotti ittici e scherzosamente definito “pesce veloce del Baltico”: il baccalà.