Alpignano, scoperta una discarica a cielo aperto: la Guardia di Finanza sequestra oltre 25 tonnellate di rifiuti

Complessivamente, le fiamme gialle hanno sequestrato 25 tonnellate tra rifiuti speciali (principalmente costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), pericolosi (tra cui medicinali scaduti, dispositivi chirurgici quali camici, teli medicali, siringhe, bisturi, detergenti, bottiglie in plastica contenenti materiale dall’alto potere infiammabile) e non pericolosi.

Sono in corso gli accertamenti finalizzati alla messa in sicurezza del sito e alla verifica, in collaborazione con gli Enti competenti, dell’eventuale contaminazione ambientale.