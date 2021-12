Scegliere la casetta da giardino appropriata

Casette da giardino

Oggi il mercato delle casette da giardino sta guadagnando terreno rispetto a un tempo.

Infatti tutti coloro che hanno un giardino, ma anche un grande terrazzo, hanno scoperto il valore di queste utili strutture, eleganti da vedere e molto versatili nell’utilizzo.

Inoltre avere una casetta in giardino da un valore aggiunto alla nostra abitazione, oltre a diventare una struttura multifunzionale da utilizzare in vari ambiti.

La casetta da giardino infatti ci permette di sfruttare al meglio lo spazio esterno, e ha diversi utilizzi, a partire da quella di rimessa per gli attrezzi da giardinaggio o da lavoro.

Può anche diventare una comoda casetta dove dedicarsi ai propri hobby, come pure fungere da lavanderia esterna, o se abbiamo una piscina diventare uno spogliatoio per piscina oppure un’area giochi per i bambini.

La casetta da giardino appropriata ci da quindi la possibilità di organizzare al meglio il nostro ambiente esterno, rendendolo più ordinato e pulito, in modo che avremo più spazio da dedicare alla cura del giardino, alla creazione ad esempio di un angolo pranzo o relax, dove sistemare un tavolo con delle sedie, magari un dondolo o una zona con poltroncine e divanetto per ospitare gli amici e i parenti.

Le casette da giardino sul mercato sono in legno, in pvc, in alluminio.

Di sicuro quelle più note e amate sono le casette in legno.

Il legno infatti da tanti vantaggi, quali ad esempio un ottimo isolamento termico in tutte le stagioni, isolamento dai rumori, e anche resistenza ai sismi o al fuoco.

Inoltre essendo un materiale naturale, alla fine della sua esistenza diventa completamente biodegradabile e quindi è ecologico e sostenibile.

Casette da giardino in pvc

Le casette da giardino in pvc offrono anch'esse molti vantaggi, a partire dalla semplicità del montaggio.

Inoltre il materiale di cui sono fatte, ovvero plastica ignifuga, resistente bene agli sbalzi termici e alle intemperie, e hanno struttura in metallo per una maggiore resistenza e robustezza. Ci sono poi anche quelle in resina, ovvero realizzate con struttura in polipropilene rinforzato.

Anche tali casette offrono un ottimo isolamento termico, e per una maggiore areazione hanno una griglia di ventilazione e una o più finestra anche per fare entrare la luce naturale,

Ogni tipo di casetta si può personalizzare in base alle proprie esigenze.

Ognuno quindi può trovare la casetta da giardino appropriata, anche nella forma, nel tipo di tetto, ovvero piano o a doppia falda, può avere la porta singola o doppia, una o più finestre, e si può scegliere ovviamente anche il colore, che si trova anche in tinta legno, per imitare le casette di questo materiale.

Scegliere una casetta da giardino potrà quindi rendere più ordinato ed elegante il nostro giardino o terrazzo offrendoci molti vantaggi.

Casetta da giardino usata

Tra le varie tipologie di casette, possiamo anche pensare di acquistare una casetta da giardino usata.

Nei mercatini anche online spesso troviamo offerte di questo tipo.

Dobbiamo però fare molta attenzione a non prendere un articolo rovinato, o che magari esternamente si presenta bene, ma a livello delle fondamenta ha danni o infiltrazioni di umidità.

Ecco perché convince affidarsi a siti sicuri e che offrono una grande qualità dei loro prodotti.

Se cerchiamo il risparmio, lo troveremo infatti anche qui, e su prodotti nuovi, in particolare se acquistiamo la nostra casetta presso aziende che producono casette e le vendono direttamente ai clienti, senza bisogno di intermediari.

In questo caso infatti il costo della casetta si può abbassare anche del 60%, con un notevole risparmio per il nostro budget.

Quindi prima di acquistare una casetta da giardino, dovremo capire qual è la casetta da giardino appropriata per noi, e poi sceglierla con calma in base alle nostre esigenze.