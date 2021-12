Le luci d'artista abbracciano piazza Foroni: l'arte come legame tra solidarietà e convivialità in Barriera

Solidarietà e convivialità unite dalla grande potenza dell'arte: sarà Barriera di Milano il teatro in cui prenderà vita il progetto “Per la luce, oltre la piazza”, Flashback Lab organizzato nell'ambito del programma Incontri Illuminati con l'Arte Contemporenea 2021 sviluppato dal dipartimento educazione della GAM.

Luci d'artista e piazza Foroni tra solidarietà e convivialità

Saranno due simboli della città, le luci d'artista e il mercato di piazza Foroni, a sancire un connubio molto importante in un quartiere che storicamente rappresenta un punto d'approdo e incontro per migranti di ogni nazionalità e cultura. In particolare, al centro del progetto ci sono le 'Vele di Natale' di Vasco Are, situate proprio sopra ai banchi della meglio nota 'piazzetta Cerignola': “Il nostro obiettivo - spiega la curatrice Mariachiara Guerra – è quello di creare un'azione in grado di coinvolgere il territorio sul tema della condivisione, trasversale anche nella biografia di un'artista che durante la propria vita si è sempre dimostrato attento a chi stava ai margini della società. In questo abbiamo intravisto un forte punto di raccordo proprio con Barriera di Milano e con piazza Foroni, luogo dove sono ospitate fisicamente le Vele di Natale”.

Un workshop e un'asta benefica

L'iniziativa si concretizzerà in due appuntamenti che presso Via Baltea 3 – Laboratori di Barriera: il primo, in programma questa mattina a partire dalle 10.30, prevede un workshop creativo che vedrà i 'nonni' del quartiere impegnati nella realizzazione di un grande manifesto sopra il quale raccontare la propria storia e il proprio rapporto con il territorio. Lo stesso verrà tagliato in rettangoli 10x15, successivamente inquadrati come fossero foto di famiglia e poi messi in palio attraverso un'asta benefica che andrà in scena il 15 gennaio 2022 alle 18.30; il ricavato verrà utilizzato per finanziare i pranzi sospesi di Via Baltea 3 e le spese sospese del mercato: “Vogliamo - conclude Guerra – mettere in relazione quella luce con il luogo in cui si trova: la circolarità permea il progetto così come lo spirito di piazza Foroni, dove i commercianti usano sedersi intorno a un unico tavolo per pranzare insieme”.

Ma non finisce qui, perché le classi scolastiche già coinvolte nei Flashback Lab (l'edizione 2021-2022 è intitolata 'Astronave terra', ndr) avranno la possibilità di partecipare a visite guidate e a laboratori dedicati alle Vele di Vasco Are.