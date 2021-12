Cure pensate per le donne e aiuto a chi ha disturbi di apprendimento: le start up torinesi portano a casa due premi nazionali su quattro

Due premi su quattro, quelli per la Scienza della vita e Ict: è così che Torino si conferma culla dell'innovazione italiana e porta a casa il 50% dei riconoscimenti per l'edizione 2021 del PNI, il Premio Nazionale Innovazione, che si è tenuto a Roma (a Tor Vergata) e che ha messo a confronto i 63 vincitori delle 15 Start Cup Regionali, ridotti poi a 16 superfinaliste.

Dalla diagnosi pensata apposta per le donne al supporto per chi ha disturbi di apprendimento Si tratta di Fidelio Medical e Algor, che si sono aggiudicati premi in denaro dal valore di 25.000 euro ciascuno. Ma non solo: a loro si aggiunge anche Reefilla, che ha ricevuto il premio messo a disposizione da UniCredit. Tutti provengono da Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2021, che coinvolge gli incubatori I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, 2i3T Incubatore di Imprese dell’Università degli Studi di Torino, Enne3 Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale.

Fidelio Medical (che arriva da 2i3T), ha presentato il suo progetto che ha l’obiettivo di portare sul mercato la prima soluzione digitale pensata specificatamente per le donne e finalizzata a screening e diagnosi della carenza di ferro direttamente negli ambulatori medici e in farmacia.

Algor, invece, supportata dall’incubatore I3P di Torino, ha creato la prima web app che supporta studenti con DSA (disturbi dell'apprendimento), insegnanti e tutor nella realizzazione di mappe concettuali in modo automatico a partire da un testo, grazie ad un algoritmo proprietario di intelligenza artificiale. Algor ha inoltre ricevuto il premio “Migliore startup innovativa sociale” Intesa Sanpaolo Innovation Center.

​​Reefilla (anche lei di I3P) ha proposto il primo servizio di ricarica predittivo per veicoli elettrici tramite un dispositivo fast charge, basato su batterie interscambiabili, connesso e trasportabile. Pur di matrice torinese, Reefilla ha già saputo "sconfinare", partecipando al primo programma dì accelerazione del "Demo Day di HAC” al Tech Up Accelerator del Distretto Digitale di Unindustria Reggio Emilia.

"Giovani talenti che meritano di essere sostenuti"

“Il tessuto imprenditoriale innovativo che nasce nell’ambito degli incubatori universitari è quanto mai frutto di giovani talenti che meritano di essere sostenuti e spronati - dice Elena Chiorino, assessore della Regione Piemonte all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e Diritto allo Studio Universitario -. Questo riconoscimento è il giusto epilogo di quanto sosteniamo da tempo. Un ringraziamento va a tutti coloro che credono in questo progetto, ci lavorano con passione e lo dimostrano i traguardi importanti raggiunti diventando, per tutti noi e per le generazioni future, un ottimo esempio da perseguire”.

“Un mese fa abbiamo premiato l’impegno di tanti giovani e ricercatori che hanno presentato progetti e proposte nell’ambito del programma Start Cup - aggiunge Andrea Tronzano, assessore della Regione Piemonte allo sviluppo delle attività produttive -. Queste attività ora ricevono la giusta consacrazione anche a livello nazionale, tutto questo non può che confermare la validità e la qualità di un percorso che valorizza la ricerca piemontese. Noi dobbiamo avere fede nelle persone, nei giovani, nel loro spirito di mettersi in gioco sempre, di superare i propri limiti e di lavorare e inventare attraverso gli strumenti che noi possiamo fornire loro e il gioco di squadra che sta alla base della Start Cup non può che uscirne rafforzato”.

“Le Start Up piemontesi presenti a Roma hanno dimostrato il talento e l’eccellenza in diverse discipline - ICT, Life Science e Industrial - e questo rappresenta una peculiarità straordinaria del nostro territorio - dice Fiorella Altruda, presidente dell’incubatore 2i3T -. Possiamo considerare i premi ottenuti come un brillante risultato del Trasferimento Tecnologico che concretizza i risultati della ricerca accademica degli Atenei in valore economico e reputazionale per la nostra Regione, che ci auguriamo che diventi sempre più vivace ed attrattiva per nuove risorse e competenze grazie anche all’impegno di tutti gli attori del nostro ecosistema dell’innovazione”.