Start Cup 2021, tra droni per vigneti e mini scooter elettrici vince "Elemento", il Cloud "condiviso" tra gli utenti

"Achille" è uno scooter elettrico pieghevole, in grado di essere riposto nel bagagliaio di un'auto, mentre "Algor" ha sviluppato grazie all'intelligenza artificiale una app per aiutare studenti affetti da DSA, i disturbi di apprendimento che colpiscono circa una persona su cinque. "Reefilla" invece offre un servizio di ricarica portatile per veicoli elettrici e "Demetra" accompagna i viticoltori nella loro attività con droni e satelliti per sapere tutto del meteo. Sono solo alcune delle start up che si sono sfidate per l'edizione 2021 di Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta, che mette in compensazione le idee migliori dei tre incubatori della nostra regione: I3P (Politecnico), 2i3T (UniTo) ed Enne3 (Piemonte orientale).