Più pensionamenti che assunzioni, in 4 anni a Torino persi 220 Civich: "A rischio i servizi essenziali"

In quattro anni Torino ha perso 220 Civich: dal 2018 ad oggi sono infatti andati in pensione 347 vigili e ne sono stati assunti appena 128, tra tempo indeterminato e determinato. E nei prossimi anni la situazione rischia di aggravarsi ulteriormente. L’ultimo concorso, che prevedeva 50 nuovi ingressi nel corpo di Polizia Municipale, è stato bandito nel 2018 dall’amministrazione Appendino e il 24 febbraio 2022 la graduatoria scadrà.

Nuovo concorso per assumere vigili

Tradotto: a partire da tale data l’amministrazione Lo Russo, se vorrà rimpolpare il comando di via Bologna, dovrà indire un’altra gara con un’evidente dispendio di soldi e di tempo. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, si può stimare non meno di un anno. A dipingere lo scenario un gruppo di ragazzi e ragazze che hanno partecipato al concorso del 2018 e oggi hanno effettuato un volantinaggio all’ingresso del Comune di Torino per chiedere alla giunta di centrosinistra di procedere a nuove assunzioni.

Oltre il 60% dei Civich ha più di 60 anni

Una richiesta rafforzata anche dai dati. Guardando i dati aggiornati al 2020, i Civich di Torino sono 1.743: il 60% circa ha più di 60 anni, con la maggioranza di questi che ha un’età compresa tra i 56 e 62 anni.

Oltre 360 Civich in servizio con limitazioni

“Un’ulteriore elemento di criticità – si legge nel foglietto distribuito dagli aspiranti vigili – riguarda l’elevato numero di agenti che presentano limitazioni di varia natura: nel comparto “Territorio e Mobilità” dei Comandi Territoriali e nei reparti “Radiomobile” e “Sicurezza Stradale Integrata”, a fronte di 353 agenti/ispettori in viabilità senza limitazioni, ve ne sono 144 in viabilità con limitazioni e 219 non in viabilità con limitazioni”.

"A rischio i servizi essenziali come il pronto intervento"

“E’ forte il rischio– aggiungono – che a breve non vi siano le condizioni minime per garantire la sostenibilità di servizi essenziali, come la copertura 7/24 delle pattuglie di pronto intervento”. Il Comune ha scorso la graduatoria fino al 188° posto: al momento ci sono ancora 171 idonei, che possono essere assunti con Contratto Formazione e Lavoro da convertire poi in indeterminato. “Lasciare scadere la graduatoria e sostenere la spesa e l’impegno di organizzare “da zero” un nuovo concorso sarebbe uno spreco a danni di tutti” concludono.