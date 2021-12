Il futuro dell'arte è nella dimensione digitale? Se ne parla nel dialogo "Digitalismo"

" Digitalismo. Dialogo sull'arte digitale ". È questo il titolo dell'appuntamento che si tiene martedì 14 dicembre alle 18 presso la Galleria Cristiani & Co, presso la Galleria Umberto I 48, a Torino.

“ L’arte è finita smettiamo tutti insieme ” con questo paradosso abrasivo Giuseppe Chiari, si chiedeva se l'arte avesse esaurito ed esplorato ogni campo. Ovviamente la risposta è no. Nascono conitnuamente nuovi linguaggi espressivi ed alcuni di essi interagiscono con le tecnologie del presente, Se la domanda è: una nuova corrente artistica è alle porte? La risposta è probabilmente si.

Per questo Hesos Gallery ha organizzato un incontro per discutere dei nuovi linguaggi artistici ed i loro utilizzi. Si parlerà di arte digitale: la sua storia, i suoi recenti sviluppi, il modo di interagire e collezionare.

Tema principe della dell'incontro saranno i Non-Fungible Token, generalmente conosciuti in acronimo come NFT.

I famosi Token Non Fungibili che nel marzo 2021, con la vendita di “Everydays: The First 5,000 Days” di Beeple da Christie's a 69 milioni di dollari, hanno sdoganato l'arte digitale e aperto un nuovo mercato.