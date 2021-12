Le 5 tappe per un tour di Torino in bici

Cosa c’è di meglio che girare una città in bici? Sicuramente è un modo salutare per godersi tutti gli angoli più nascosti e, a volte, anche il più veloce. Si possono raggiungere comodamente tutti i punti d’interesse grazie a 175 chilometri di percorsi ciclabili offerti dalla città di Torino. Noi vi suggeriamo un tour di 5 attrazioni da fare con la vostra due ruote. Ma prima di tutto partite attrezzati con il giusto mezzo: cercate la vostra city bike su Bikester.it.

Iniziamo dalla più famosa attrazione di Torino: il museo Egizio. Qui potrete ammirare i capolavori della storia egizia, come il papiro di Luefankh lungo ben 1847 centimetri. E poi ancora 24 mummie umane e 17 animali oltre a innumerevoli statue. Un vero e proprio viaggio nel passato per riscoprire la civiltà dei Faraoni e ricordarsi del Limo del Nilo. Non potete non visitare una delle più importanti istituzioni italiane, nata nel 1824.

Dall’Egitto alla Torino ducale. Il Palazzo Reale è una delle principali attrazioni che ricorda l’importanza della città piemontese. L’opera, una vera e propria maestranza iniziata nel 1584, quando Torino era la capitale del ducato e Emanuele Filiberto di Savoia vi stabilì la sua residenza. Al suo interno si trovano gli splendidi musei reali e all’esterno gli incantevoli giardini. Vi sembrerà di essere tornati indietro nel tempo, quando Torino era la capitale dello Stivale.

Disegnando la città di Torino la cosa che emergerebbe per prima sarebbe, senza dubbio, la Mole Antonelliana, vero simbolo architettonico cittadino. Concepita come sinagoga divenne poi di proprietà del comune che voleva farne un momento all’unità nazionale. Ultimata nel 1889, era in quel periodo l’edificio più alto d’Europa. Oltre a fornire una splendida vista sulla città, la Mole ospita Museo nazionale del Cinema.

Ed è proprio di questo splendido spazio espositivo che vi vogliamo parlare. Fondato nel 1992 mira a promuovere lo studio e la ricerca sulle tematiche del cinema e dell’immagine. L’istituzione ospita mostre e spettacoli oltre ad un vastissimo archivio. Una visita imprescindibile per gli amanti della settima arte.

Finiamo con un’altra arte, quella canora. Vi portiamo al Teatro Regio, il principale teatro lirico di Torino, nonché uno dei più importanti in Italia e in Europa. Completamente distrutto durante la guerra è stato inaugurato nuovamente nel 1973. Fa parte, insieme ad altri edifici, del patrimonio dell’umanità UNESCO. Famoso il suo organo a canne e la faccia settecentesca.

Il nostro viaggio è terminato, ma se non è abbastanza, vi consigliamo un tour di Torino così da poter scoprire tutti i segreti che offre la nostra splendida città.