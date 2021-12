Stipendi in ritardo, sciopero al punto vendita Carrefour in franchising di Orbassano

Si sono riuniti in presidio, questa mattina, davanti al punto vendita (in franchising) Carrefour di Orbassano per far sentire la loro voce. Si tratta dei lavoratori che hanno aderito alla manifestazione organizzata in occasione dello sciopero proclamato da Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS Torino per l’intero turno di lavoro di oggi.

Quello di Orbassano è uno dei tre punti vendita - insieme a quello torinese di via Tripoli e a quello di Carmagnola - in franchising, cioè con un imprenditore esterno al gruppo francese che ne ha rilevato spazi e lavoratori in franchising.



La decisione - spiegano le sigle sindacali - è stata presa "a seguito del reiterato ritardo nel pagamento degli stipendi alle lavoratrici e ai lavoratori del punto vendita Carrefour di Orbassano".



"Questo mese non è stato pagato lo stipendio - dice Luca Sanna, funzionari Uiltucs Torino - e l'imprenditore che ha il punto vendita in franchising era già stato avvertito del malcontento, ma le cose non sono cambiate. Nei giorni scorsi l'azienda aveva comunicato che non sarebbe stata in grado di pagare entro il 10 dicembre e così è scattato lo sciopero. Ma c'è l'impegno di pagare entro la fine della settimana".