"I cani di Raffaello", l'ultimo libro di Carlo Vanoni sarà presentato al Mastio della Cittadella

L’arte può salvare? L’arte può uccidere? Da mesi Raffaello si rigira in testa queste domande: da quando Matteo, il figlio della sua compagna, ha perso un occhio ed è finito in coma per un’aggressione omofoba. E all’improvviso tutta la sua cultura, tutta la bellezza che ogni giorno studia come professore di Storia dell’arte contemporanea all’Università Ca’ Foscari di Venezia, a Raffaello non bastano più. Vuole una cosa sola: la vendetta.

Questa la trama dell'ultimo libro di Carlo Vanoni "I cani di Raffaello" edito da Solferino. Lo storico dell'arte lo presenterà mercoledì 15 dicembre alle ore 17 al Mastio della Cittadella.