Mauro Repetto porta a teatro la vera storia degli 883

Mauro Repetto, ideatore e co-fondatore degli 883, torna sotto i riflettori con “Alla ricerca dell’Uomo Ragno”, un one man show a metà tra autobiografia e fantasia che ripercorre la nascita e l’ascesa della leggendaria band simbolo degli anni ’90.

Dopo il successo delle anteprime primaverili e delle prime date invernali, lo spettacolo arriva a Torino mercoledì 28 maggio, al Teatro Alfieri, tappa di un tour che attraversa l’Italia come un vero e proprio road movie teatrale. Repetto porta in scena la sua storia personale e quella degli 883 in un viaggio surreale e nostalgico, tra racconto, musica e visioni.

Ambientato in un immaginario Medioevo, lo spettacolo vede Mauro interagire dal palco — grazie al supporto dell’intelligenza artificiale — con se stesso e con Max Pezzali, com’erano da ragazzi, prima dell’arrivo del successo. Sullo sfondo, proiettati con spettacolari effetti visivi, appaiono anche i personaggi-chiave che contribuirono al fenomeno 883: Claudio Cecchetto (il Conte), Fiorello (il Barone), Jovanotti (il Principe), Gerry Scotti (il Marchese), in un gioco teatrale tra fiaba e realtà.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Stefano Salvati (tra i più importanti registi italiani di videoclip) e Maurizio Colombi (regista e autore teatrale), alterna momenti di comicità a passaggi più intimi e commoventi. Non mancano i grandi successi degli 883, eseguiti dal vivo, insieme a curiosità, aneddoti, omaggi agli artisti ispiratori di Repetto e la presentazione di un brano inedito.

Ad accompagnarlo sul palco Davide Tagliento, nei panni dell’Uomo Ragno, e Monica De Bonis, la ragazza nel sogno.

"Il paesaggio più bello del mondo è un teatro pieno di persone che vibrano con te – racconta Repetto – in uno spazio talmente intimo da sentire il profumo delle signore in prima fila, e al tempo stesso così universale da unire tre generazioni che cantano e ballano insieme. Questo spettacolo è il mio viaggio musicale da Pavia a New York, passando per tutte le emozioni che ci hanno resi quello che siamo".

ALLA RICERCA DELL'UOMO RAGNO

Teatro Alfieri, piazza Solferino 4

Mercoledì 28 maggio ore 21

Biglietti e info su TicketOne