Zlatomir Fung per la prima volta a Torino, debutta al Conservatorio

Zlatomir Fung, origini bulgare e cinesi (ma una vita negli States), è un astro nascente del violoncello a livello mondiale. A 22 anni è uno degli interpreti più in vista della nuova generazione e ha già collezionato una serie di successi sbalorditivi come il primo premio al Concorso Čajkovskij di cui è stato il più giovane vincitore in assoluto.

Mercoledì 15 dicembre al Conservatorio alle ore 20.30 lo si potrà ascoltare per la prima volta a Torino, ospite dell’Unione Musicale insieme al pianista Richard Fu, in un programma per nulla scontato, dove entrambi gli strumenti sono portati al limite delle loro potenzialità.

Info: www.unionemusicale.it