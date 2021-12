Borse di studio Edisu, Tronzano: "La giunta regionale è al lavoro per coprire il 100% degli aventi diritto"

La Giunta regionale del Piemonte, con l'intervento dell'assessore Andrea Tronzano, è intervenuta oggi in Consiglio Regionale sulla questione delle borse di studio Edisu, prima che partisse la discussione sul bilancio.

La questione delle borse di studio Edisu, per le quali è stata segnalata una mancanza di fondi tale che rischierebbe di lasciare fuori circa duemila studenti dei 15.800 idonei, era stata sollevata dalle opposizioni e in particoalre dal consigliere regionale e copogruppo di LuV, Marco Grimaldi.

"Anche noi siamo venuti a conoscenza venerdì della necessità di inserire 7 milioni du euro sul 2021-2022", ha spiegato Tronzano, "quindi siamo subito intervenuti con una prima variazione di 2,6 milioni sulla variazione di Bilancio in via di approvazione. Quindi ne mancano ancora circa 4,4 per arrivare al 100% delle borse di studio, questione che vogliamo affrontare".

Su questo, l'assessore ha proposto "per evitare l'allungamento dei tempi, una commissione legislativa immediatamente dopo l'approvazione della variazione di Bilancio in cui, al netto del trovare le risorse, cosa sulla quale ora gli uffici stanno lavorando, potremmo risolvere la questione Edisu e consentire di pagare le borse già a gennaio".

Alle parole dell'assessore, Grimaldi ha quindi osservato che "se è confermata la richiesta di una legislativa da fare entro domani per consentire l'ulteriore variazione, se verrà confermato il 100% delle borse, daremo parere positivo e saremo disponibili a ritirare gli oltre 700 emendamenti presentati e a non inviare gli ulteriori 1.300 già previsti". "Circa 2000 studenti - ha poi spiegato il capogruppo di Luv - rischiavano di restare senza borsa. Ci hanno proposto di scrivere un ordine del giorno e pagare le borse a maggio con la seconda rata. Abbiamo risposto cortesemente, depositando migliaia di emendamenti, che eravamo disposti a restare qui fino a Natale se ci fossero stati idonei non vincitori. L'alternativa? Il 100% delle borse di studio erogate, non una di meno. Alla fine di una lunga trattativa durata tre giorni siamo riusciti a ottenere 2.6 milioni, con un emendamento di variazione del bilancio, e ulteriori 4.4 milioni grazie a una legge speciale per Edisu, che permetterà di assegnare e impegnare subito le risorse già per la prima rata, per tutte e tutti gli studenti capaci e meritevoli".

"Nell’ambito della discussione sulla variazione di bilancio, di nuovo abbiamo alzato la voce sulle borse di studio universitarie per ottenere la copertura del 100 per cento degli aventi diritto, aumentando il capitolo corrispondente di 7 milioni di euro, così da bonificarle entro gennaio a tutte e tutti gli studenti", ha spiegato il consigliere regionale del Partito Democratico Diego Sarno. "Ci sarebbero stati più di 2.000 studenti idonei fuori dalle borse di studio. Un dramma per chi, in difficoltà, conta su quella borsa per concentrarsi solo sugli studi non avendo famiglie capaci di sostenere i costi universitari. Auspichiamo che negli anni prossimi la maggioranza metta testa da subito su questo obiettivo: noi continueremo a farci garanti degli studenti".