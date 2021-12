Champions, stavolta il sorteggio è buono: la Juve trova il Villarreal

Sarà il Villarreal l'avversario della Juventus agli ottavi di finale di Champions League. Lo ha deciso il sorteggio-bis delle 15 dopo che un primo tentativo di accoppiamenti era finito in modo clamoroso, con l'annullamento del sorteggio per un errore tecnico commesso dall'Uefa. In quel primo caso l'avversario della Juve sarebbe stato lo Sporting Lisbona.

Il sorteggio è stato da brividi per la Juventus, che fino all'ultimo ha rischiato di essere accoppiata con una tra il Paris Saint Germain di Messi e Mbappè e l'Atletico Madrid di Simeone. Poi però del terzetto rimasto fino alle pescate finali ha preso quella sulla carta meno forte: la spagnola che ha vinto la scorsa edizione dell'Europa League. L'andata sarà in Spagna, il ritorno a Torino.

Un'urna quindi abbastanza benevola per la squadra di Allegri, non bisogna però dimenticare che nelle ultime due edizioni i bianconeri sono sempre usciti proprio agli ottavi di finale e con due avversarie sulla carta non impossibili da battere, come Lione e Porto.

L'altra italiana, l'Inter, troverà invece il Liverpool.