La rabbia dei lavoratori impegnati nelle elezioni di ottobre: “Non pagate ancora metà delle ore fatte”

Presidio in corso davanti al Comune organizzato dal sindacato SICobas per i lavoratori che hanno allestito i seggi delle elezioni comunali di ottobre scorso e che non hanno ricevuto tutto il compenso dovuto.

Mancano la metà delle ore lavorate

Sono una ventina i presenti in piazza Palazzo di Città, ma in tutto dovrebbero arrivare un'ottantina di lavoratori, assunti per sei giorni dalla cooperativa Proagents Società Cooperativa di Alessandria.

A mancare sono quasi la metà delle ore lavorate. In molti inoltre hanno dovuto anticipare i soldi per comprare materiale necessario a svolgere il lavoro per cui erano stati assunti.

Chiesto l'intervento del Comune

Dopo la mancata risposta da parte dell’azienda, il sindacato ha organizzato il presidio per chiedere al Comune stesso, in quanto committente dell’appalto, di trovare una soluzione e al tempo stesso denunciare una situazione già fin troppo nota di precariato.

Presente anche un piccolo gruppo di disoccupati che hanno manifestato la loro solidarietà ai lavoratori. Un gruppo di rappresentanti dovrebbe essere ricevuto proprio questa mattina.