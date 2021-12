Cure domiciliari, numeri in calo a causa della pandemia: dalle 6.594 del 2019 alle 5.517 del 2020

“I numeri degli interventi di assistenza domiciliare programmata (adp) in possesso all’Asl Città di Torino mostrano effettivamente un calo nel biennio 2019/2020 dovuto alla pandemia: le adp attive nel corso del 2019 sono state 6.594 mentre nel 2020 se ne sono registrate 5.517. Le verifiche successive, riferite al primo semestre del 2021, annotano 3.289 casi e non sembrano quindi indicare un’ulteriore contrazione degli interventi. L’Asl intende garantire il servizio, riconoscendone l’importanza e l’efficacia: insieme ai medici di medicina generale proseguiremo nell’attività di controllo, monitoraggio e verifica”.

Questa la risposta dell’assessore Vittoria Poggio, in una nota dell’assessore alla Sanità Luigi Icardi, per rispondere all’interrogazione presentata dal consigliere Silvio Magliano (Moderati), dove si chiedevano informazioni sui numeri del servizio, sull’eventuale riduzione degli interventi e su segnalazioni da pazienti in carico, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. "Si è registrato un vero e proprio crollo delle attivazioni", ha commentato Magliano, "e diverse sono state le segnalazioni di medici di medicina generale che hanno dichiarato di essersi visti ridurre o negare richieste di presa in carico di prestazioni ADP. Quali le ragioni? Davvero questi numeri si spiegano soltanto con la situazione pandemica? C'è un punto che rimane aperto: stiamo agevolando le ADP come strumento fondamentale per garantire il più possibile ai pazienti piemontesi di essere seguiti a domicilio in fase preventiva e in fase di post-acuzie o, al contrario, ci stiamo basando su criteri meramente economici? Provare a risparmiare (poco) oggi evitando un'ADP significa spendere, a conti fatti, di più domani: un ragionamento totalmente miope".