Gli interventi della città di Torino a sostegno delle pari opportunità

E’ stato approvato questa mattina l’accordo tra la Città di Torino e il Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere (CIRSDe) per la realizzazione della attività di Gender City Manager comunale. Il Centro - nato nel 1991 per iniziativa di un gruppo di docenti e ricercatrici dell’Università di Torino - è una struttura di riferimento dell’ateneo nell’ambito degli studi di genere.

La Città di Torino - ormai da anni impegnata nelle politiche di Pari opportunità tra donne e uomini nel 1999 ha istituito un servizio interno all’Amministrazione e dal 2007 al 2013 ha realizzato il Bilancio di Genere - riconosce il persistere, all’interno di tutte le società, delle disuguaglianze di genere che colpiscono le donne, ritenendo fondamentale operare per favorire il raggiungimento di un’uguaglianza sostanziale.

Nel 2021, a seguito di una procedura di selezione, il Comune ha conferito l’incarico della funzione di Gender City Manager al CIRSDe per la competenza, l’esperienza e la formazione. Tra le azioni che saranno messe in campo vi è l’istituzione di borse di studio e, a tal fine, la Città si impegna - per i prossimi tre anni a partire dal 2022 - a mettere a bilancio 3.500 euro l’anno.