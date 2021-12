Furti di rame nel cimitero di Beinasco, l'ira del sindaco Cannati: "Atto vile"

Non bastava il rogo della Demap, che per giorni ha costretto Beinasco a tenere le scuole chiuse (e nei primi giorni della settimana anche le finestre, con tanto di 'zona rossa' attorno alla fabbrica) per l'aria resa irrespirabile dai fumi. Nella notte alcuni sciacalli sono entrati nel cimitero per rubare del rame da alcune tombe, situazione simile a quella che si era registrato a Moncalieri alcune settimane fa.

L'ira del sindaco Cannati: "Atto criminale"

"Un atto vile e criminale, ancora di più in un momento così difficile per tutta la comunità beinaschese", ha commentato il sindaco Daniel Cannati. "Le indagini delle Forze dell'Ordine sono in corso - ha scritto sui social il primo cittadino - e la procura ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare rapidamente i colpevoli".

"Non si possono tollerare situazioni simili"

Il sindaco di Beinasco annuncia poi di aver "immediatamente disposto l'intensificazione dei controlli nella zona del cimitero e siamo al lavoro per aumentare le telecamere in quell'area e negli altri punti della città più sensibili al degrado. Beinasco non può più tollerare situazioni simili", ha concluso Cannati.