A che età bisogna cominciare a usare i prodotti anti-invecchiamento?

Una pelle morbida, compatta e luminosa rende il nostro viso piacevole e ci fa sentire più sicuri di noi stessi. La comparsa dei primi segni dell’invecchiamento può essere un momento difficile da accettare, soprattutto se non si è preparati a modificare la propria routine di bellezza. Per capire a quale età sia meglio iniziare a usare i prodotti anti-age è importante conoscerli bene e capire quali sono le esigenze della pelle a ogni stadio della vita. In questo articolo scopriremo qualcosa in più sull’argomento.

A cosa servono le creme anti-età e perché utilizzarle

Il meccanismo d’azione di questi prodotti è volto a stimolare la rigenerazione cellulare migliorando il tono della pelle per cercare di contrastare i segni relativi all’invecchiamento. Inoltre la nutrono, la idratano ed effettuano una sorta di leggera esfoliazione tonificando e stimolando la microcircolazione cutanea.

I principi attivi contenuti nella miglior crema antirughe ne fanno un prodotto indispensabile per migliorare il tono della pelle a farla apparire più compatta ed elastica. Fra questi possiamo citare l’acido ialuronico molto utilizzato, ma anche le vitamine e molti estratti naturali che arricchiscono e completano la composizione. Queste sostanze incentivano la produzione di collagene, una delle proteine più abbondanti nel corpo e dalla quale dipende la struttura della pelle.

A che età è meglio iniziare a usare i prodotti anti-invecchiamento

Non esiste un’età ben precisa per iniziare a utilizzare i prodotti anti-età, ma si possono adottare alcune strategie per introdurli nella propria routine nel modo migliore. Una pelle ben curata fin dai primi anni dell’adolescenza, infatti, si manterrà tale anche nel corso del tempo, agevolando il lavoro dei prodotti anti-age.

La prevenzione

In giovane età spesso non si pensa a utilizzare prodotti dedicati a contrastare l’invecchiamento come le creme antirughe, perché la pelle è ancora perfettamente compatta e luminosa. In realtà, sappiamo bene che le cellule invecchiano in ogni caso, ed è un processo impossibile da bloccare. Ciò che tutti possiamo fare è in realtà ritardarlo il più possibile prevenendo l’invecchiamento precoce con dei buoni prodotti idratanti volti a migliorare il tono della pelle.

Uno stile di vita salutare, inoltre, può fare miracoli. Limitare al massimo l’assunzione di alcol e il fumo possono fare la differenza, insieme a un’alimentazione salutare ricca di frutta e verdura per fare il pieno di vitamine e antiossidanti. Proteggere la pelle dai raggi del sole è altrettanto opportuno, a qualsiasi età, perché i raggi UV possono causare danni anche gravi oltre a molti inestetismi. Questo è il punto di partenza migliore per prevenire l’invecchiamento precoce e mantenere la pelle elastica e luminosa il più possibile.





Intorno ai 30 anni

È questa età che iniziano a manifestarsi non proprio le prime rughe vere e proprie, ma le linee cutanee che segnano la nostra espressione ai lati di occhi e bocca e sulla fronte. A seconda del nostro stile di vita, delle misure che avremo adottato per curare la pelle in passato e anche a causa della nostra genetica, la pelle inizierà a non essere più compatta come prima. È in questo momento che inizia a essere opportuna l’applicazione di un apposito prodotto anti-età.

I prodotti migliori da utilizzare sono quelli che tengono conto delle caratteristiche peculiari della nostra pelle: secca, grassa, oppure mista. E a questa caratteristica abbinano una composizione appositamente destinata a migliorare la rigenerazione cellulare intervenendo sulle prime rughe e sui segni d’espressione.

Dopo i 45 anni

A partire da questa età i segni del tempo si intensificano ed è opportuno agire in modo più deciso sui segni d’espressione e sulle rughe, insistendo in particolar modo sulle zone più delicate del viso. Il calo degli estrogeni, evento naturale intorno a quest’età, ha delle conseguenze anche sulla pelle che diventa matura e perde molto in tonicità. I contorni del viso appaiono più rilassati e l’aspetto in generale sembra più spento. È decisamente il momento di intervenire con le creme antirughe più efficaci. I prodotti migliori da utilizzare a questo punto sono in particolar modo i sieri attivi e i filler.

Come applicare questi prodotti per fare in modo che agiscano nel modo migliore? Sfruttando la forza di gravità, ma al contrario! Ovvero cercando di massaggiare la pelle dal basso verso l’alto e dall’interno verso l’esterno del viso. Inoltre, è bene cercare di seguire le rughe spalmando la crema nel senso opposto alla loro formazione.

Oltre ai consigli che ti abbiamo proposto in questo articolo, ricorda che la detersione del viso e la sua idratazione sono fondamentali, a qualsiasi età. I prodotti anti-invecchiamento funzionano meglio su una pelle ben pulita e abituata da anni a una buona idratazione. Se continuerai a curarla con costanza, agiranno nel modo migliore facendo risplendere la tua naturale bellezza a ogni età.