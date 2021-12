Servizio Civile: 242 posti disponibili tra Torino, Alessandria e Biella

È stato pubblicato il bando del Servizio civile universale per la selezione di 242 giovani da impiegare nei progetti della Città metropolitana e di enti territoriali delle province di Torino, Alessandria e Biella.

Dei 242 posti da assegnare, 225 sono disponibili sul bando ordinario, di cui 85 posti riservati ai giovani con minori opportunità (difficoltà economiche) e 17 (di cui 13 posti riservati ai giovani con minori opportunità ) riguardano la sperimentazione del Servizio civile digitale, che prevede attività di tutoring legate ad agevolare l’approccio al digitale dei cittadini.

L'anno scorso i posti erano 147: c’è stato dunque un considerevole incremento di 95 posti.

I posti disponibili

Sul territorio di Torino si cercano candidati per 220 posti (203 sul Bando ordinario e 17 per il Servizio civile digitale); per gli enti partner della Città metropolitana sul territorio di Biella sono disponibili 11 posti (sul Bando ordinario); 9 i posti sul territorio di Alessandria (sul Bando ordinario).

I progetti finanziati agiscono sulle seguenti aree:

Adulti e terza età in condizioni di disagio

Animazione culturale con gli anziani

Animazione culturale verso giovani

Animazione culturale verso minori

Attività di tutoraggio scolastico

Cura e conservazione biblioteche

Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di informazione alla popolazione

Disabili

Educazione e promozione ambientale

Educazione informatica

Lotta all'evasione scolastica e all'analfabetismo di ritorno

Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale

Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche

Sportelli informa

Le sedi della Città metropolitana coinvolte sono: alcuni uffici dell'ambiente, la Biblioteca storica, l'ufficio Comunicazione istituzionale, l'Ufficio Pubbliche tutele e la sua sede presso il Tribunale, lo Europe Direct Torino per un totale di 22 posti.

I candidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti (28 anni e 364 giorni) alla data della presentazione della domanda. La durata prevista dai progetti è di 12 mesi.

Il trattamento economico è di 444,30 euro mensili.

Il bando scade entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022 ed è possibile presentare domanda ad un solo progetto a livello nazionale.

Dopo aver scelto il progetto e verificato il possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal progetto prescelto è possibile presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

011.861.6383 - 011.861 011.861.6353 L'ufficio Servizio civile della Città metropolitana è disponibile a fornire un supporto alla compilazione della domanda on line a coloro che sono già in possesso dello Spid, al seguente recapito: Tel..6601 –, mail: serviziocivile@cittametropolitana.torino.it .