Ultimo weekend di festa a Stupinigi con “Natale è Reale” per tutta la famiglia

La palazzina nel corso della manifestazione ha ospitato anche diverse scolaresche in gita per ammirare i tesori della reggia sabauda con visite guidate per i più piccoli e per incontrare il beniamino Babbo Natale e tutti i suoi elfi pronti ad accoglierli con tanti giochi animati e laboratori.

Natale è Reale ha nella sua mission la volontà di prediligere l’aspetto sociale e culturale nel suo tour, tanto apprezzato anche dalla Città di Nichelino che ha patrocinato l’iniziativa e per le scolaresche che non hanno potuto svolgere la gita, ha in serbo un grande regalo.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato sul sito www.natalereale.it un link per rivedere il collegamento video curato da Agorà del Sapere, con Babbo Natale che fa un augurio speciale a tutte le classi. Per le famiglie invece ancora soprese direttamente nel corso della manifestazione nelle scuderie storiche riscaldate.

Domani, sabato 18 dicembre, ci saranno musiche della tradizione antica dei Musici del Gruppo Storico Conte Occelli di Nichelino mentre domenica 19 dicembre arriva la corte della Regina Margherita con balli e canti in esterno per rievocare i festeggiamenti storici.

Non perdere questa occasione per ammirare il bellissimo presepe meccanico, giocare con gli elfi, acquistare gli ultimi doni per Natale e gustare le bontà allo street food coperto e riscaldato. Prenota il tuo ingresso www.natalereale.it