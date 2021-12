Ladri di gomme in azione, tra Moncalieri e Nichelino

In passato erano ladri di biciclette, senza scomodare il celebre film di Vittorio De Sica, negli ultimi giorni (soprattutto dopo la nevicata della settimana scorsa) sono tornati in azione i ladri di gomme.

In zona Moncalieri, ma anche a Nichelino, sono stati segnalati alcuni casi di razzia, che hanno visto finire nel mirino dei manigoldi le vetture con gli pneumatici invernali, quelle più preziose in questo periodo. E non è stato piacevole per alcuni proprietari scendere di casa la mattina e ritrovarsi l'auto 'lasciata a terra' o appoggiata su 4 mattoni con un crick abbandonato a sollevarla prima del furto.

A Moncalieri, in zona Borgo Mercato, una Panda arancione è stata depredata delle gomme e l'immagine sta facendo il giro dei social. Per invitare tutti a prestare la massima attenzione.