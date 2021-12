Migranti, Grimaldi al Cpr: “Gli ospiti non sono vaccinati, Icardi intervenga”

“La quasi totalità degli ospiti ha dichiarato di non essere vaccinato, molti vorrebbero sottoporsi al vaccino, ne hanno il diritto, ma nessuno si preoccupa di loro. È tempo che l’assessore alla Sanità Icardi intervenga”. Così Marco Grimaldi, capogruppo in Consiglio regionale di Liberi Uguali Verdi, che oggi pomeriggio, insieme alle consigliere comunali di Sinistra Ecologista, Alice Ravinale e Sara Diena, ha visitato il Centro di permanenza per il rimpatrio di via Santa Maria Mazzariello. “Dal 1° gennaio di quest'anno - spiega Grimaldi - sono stati registrati 715 ingressi, con la gran parte dei trattenuti che arrivano da esperienze carcerarie. L’identificazione, sia in carcere che successivamente al Cpr in molti casi non ha portato ai rimpatri, che sono meno di 130 e quindi molto bassi”.

Durante la visita, la delegazione ha incontrato un giovane ospite che ha dichiarato di essere minorenne. “È un ragazzo tunisino, che adesso sarà visitato da un medico dell’Asl. Magari è maggiorenne, ma non è questo il punto, non possiamo essere noi a scoprire una cosa simile. Ovviamente qui dentro i minorenni non ci possono stare”.

Dopo le inchieste aperte in Procura, i cosiddetti “ospedaletti" - locali destinati all’isolamento sanitario - sono ancora chiusi. “E speriamo che non riaprano più - insiste Grimaldi -. Di certo, in questo momento all’interno della struttura non vi è un luogo adibito all’isolamento, segno che la situazione sanitaria è peggiore rispetto a quella riscontrata nelle carceri”.