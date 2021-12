Meteo, nel weekend nebbia in pianura e gelate

L'alta pressione è tornata a fare capolino alle nostre latitudini, foriera di un fine settimana dove il barometro raggiungerà la misura di 1030 hPa, indice di un’alta pressione molto strutturata con nebbie sui settori pianeggianti la notte e localmente durante anche le ore diurne. In montagna temperature al di sopra delle medie del periodo mentre dall’inizio della prossima settimana sull'Europa orientale progredirà una bassa pressione in quota che progressivamente indebolirà l’attuale campo di alta pressione.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domenica 19, cielo sereno o poco nuvoloso con gelate e nebbie in pianura la notte e il primo mattino. Le nebbie potrebbero essere a carattere persistente anche durante le ore diurne sui bassi piani, con gelate. Inquinanti presenti sulle basse pianure a causa alta pressione.

Termometro in aumento sui valori minimi e massimi. Le stesse saranno minori in presenza di nebbie. Minime in pianura intorno -1°C e massime 9-10°C. In pianura venti deboli da Sud Ovest, moderati in montagna.

Da lunedì 20 dicembre aumento delle nubi con possibili precipitazioni martedì sera.