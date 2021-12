Tragedia in via Genova: crolla una gru impegnata in un cantiere, morti tre operai: avevano 54, 52 e 20 anni (VIDEO)

Un disastro che poteva essere dalle proporzioni ancora più gravi, considerando che la strada, a senso unico, si trova a pochi isolati dal centro commerciale del Lingotto e solitamente è caratterizzato da un traffico intenso di auto, soprattutto in corrispondenza del semaforo che si trova all'angolo tra via Genova e via Millefonti. Anche in considerazione del fatto che oggi è l'ultimo sabato prima di Natale.

Un boato fortissimo, poi la casa che trema e la polvere che si alza. È di tre morti il bilancio della tragedia che si è verificata questa mattina in via Genova , a Torino, in piena zona Nizza Millefonti. Le vittime si chiamano Roberto Peretto, 52 anni di Cassano d'Adda (provincia di Milano), Marco Pozzetti, 54 anni di Carugate (sempre nel Milanese) e Filippo Falotico, 20 anni, di Coazze, deceduto poco dopo la tragedia, al Cto. Ferito un altro gruista di 39 anni, Mirzad Svrka, bosniaco ma residente a Chivasso. Due i passanti coinvolti, in codice giallo al CTO: un uomo di 33 anni e una donna di 61.

L'accelerazione per il bonus 110%

"Sarà compito dello Spresal e della Magistratura indagare le cause del disastro, ma sembra che il crollo della gru avvenuto in via Genova sia dovuto a un errato montaggio della struttura, forse per la fretta di aprire il cantiere. Le scadenze legate al bonus facciate e le incertezze sul superbonus 110% stanno imprimendo un’accelerata anomala e incontrollata ai cantieri edili, con difficoltà a reperire ponteggi, materiali e personale qualificato e costi spropositati che spingono le aziende ad allestire troppo velocemente i cantieri e a smantellarli il prima possibile, per risparmiare. Aumentano così i rischi per lavoratori e lavoratrici e anche, come in questo caso, per chi vive vicino a un cantiere", ha sottolineato Massimiliano Quirico, direttore Sicurezza e Lavoro. "Oltre ai controlli fiscali, servono più ispezioni nei cantieri, specialmente in quelli negli affollati centri urbani, prestando particolare attenzione al lavoro nero, alla formazione e alla correttezza dei contratti applicati: tragedie come quella di via Genova potevano e dovevano essere evitate".

Il cordoglio del sindaco Lo Russo e della Città

Subito la Municipale ha chiuso il traffico lungo la strada. Sul posto sono arrivati gli assessori Gianna Pentenero e Francesco Tresso, poco prima del sindaco Stefano Lo Russo. "Un dramma terribile che ci lascia molto scossi - ha detto il primo cittadino - e poteva andare ancora peggio. Come Sindaco e a nome di tutta l’Amministrazione – ha concluso Lo Russo – seguiamo costante la situazione e lunedì riferiremo in Consiglio comunale sull’accaduto”.

"Profondamente colpita e addolorata per cosa è accaduto questa mattina in via Genova. Esprimo profondo cordoglio alle famiglie delle vittime", ha detto invece la vice sindaca Michela Favaro.



"Esprimo a nome del Consiglio regionale del Piemonte, il cordoglio per le vittime dell’ennesima strage sul lavoro avvenuta questa mattina in via Genova a Torino che ci lascia tutti senza parole - aggiunge il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia -. Il mio pensiero va alle famiglie delle persone che hanno perso la vita, comprendendo che nulla può alleviare un dolore così grande, ma in questo momento è importante stringerci attorno a loro. Quanto accaduto conferma che è necessario intensificare i controlli sui luoghi di lavoro. Serve una netta presa di coscienza in materia di prevenzione e sicurezza, perché non si può continuare a morire di lavoro".



E di "sconcerto per la tremenda vicenda della precipitazione di una gru in via Genova a Torino - parlano anche Paolo Furia, segretario PD Piemonte ed Enzo Lavolta, responsabile lavoro PD Piemonte -. Le scadenze legate al bonus facciate e le incertezze sul superbonus 110% stiano imprimendo un’accelerata anomala e incontrollata ai cantieri edili, con difficoltà a reperire ponteggi, materiali e personale qualificato. Queste difficoltà possono spingere le aziende ad allestire troppo velocemente i cantieri e a smantellarli il prima possibile, determinando un aumento dei rischi per lavoratori e lavoratrici e anche per chi vive vicino a un cantiere".