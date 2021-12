Perché alcune persone hanno le vene varicose e altre no

Se ti ritrovi alcune antiestetiche vene varicose sulle gambe, potresti chiederti perché tu le hai, mente i tuoi amici e familiari no. Gli esperti non sono completamente sicuri del motivo per cui le pareti delle vene di alcune persone si allungano, o perché le valvole venose in particolari vene diventano difettose, causando l'accumulo di sangue e un gonfiore particolarmente visibilmente attraverso la pelle.

Le vene varicose a volte si verificano senza una ragione apparente; tuttavia, ci sono alcuni fattori di rischio che forniscono indizi sul motivo per cui alcune persone hanno le vene varicose e altre no.

Prima di iniziare a catalogare i vari fattori di rischio, vogliamo sottolineare che uno dei migliori rimedi non invasivi a questa problematica è l’utilizzo di una crema per far sparire le vene varicose .

Vediamo ora i fattori principali che ti potrebbero predisporre alla problematica in questione.

Valuta i tuoi fattori di rischio per le vene varicose

Se non sai proprio quale possa essere la causa delle vene violacee e contorte che ti ritrovi sulle gambe, sappi che ce ne possono essere diverse e molto varie. Esistono, infatti, molti fattori diversi che possono portare a un rischio più elevato di sviluppare vene varicose, tra cui:

Essere una donna;

Assumere pillole anticoncezionali;

Avere in corso una terapia ormonale sostitutiva;

Essere geneticamente predisposti alla problematica;

Essere in sovrappeso o obesi;

Avere più di 50 anni;

Essere in menopausa;

Stare in piedi per lunghi periodi di tempo;

Essere in gravidanza.

Come puoi vedere, molti di questi fattori di rischio sono unici per le donne, motivo per cui il sesso femminile è maggiormente affetto dalla problematica delle vene varicose rispetto agli uomini.

Perché si formano le vene varicose?

Quando rimani in piedi per lunghi periodi di tempo, il tuo sangue non scorre bene come quando ti muovi. Inoltre, la forza di gravità lavora contro di te rendendo difficile lo scorrimento del sangue verso l’alto.

Le vene varicose si formano spesso nelle gambe perché quelle vene sono le più lontane rispetto al cuore. Le vene delle gambe lavorano contro la gravità per riportare il sangue al nostro organo centrale del sistema circolatorio in modo che possa continuare a entrare in circolo nel corpo.

Le pareti venose sane sono flessibili, ma possono allungarsi con l'avanzare dell'età o se rientri in una delle categorie ad alto rischio. Piccole valvole nelle vene possono indebolirsi o danneggiarsi a causa della pressione per il troppo peso in eccesso dovuto al sovrappeso, allo stato di gravidanza o al fatto di stare in piedi molte ore al giorno.

Quando le valvole venose sono deboli o danneggiate, il sangue può fluire all'indietro e accumularsi all’interno della vena stessa. Questo mette più pressione sulle pareti delle vene e può farle allungare o torcere, facendole ingrandire, aumentare di volume e rendendole visibili sotto la pelle.

Quindi, anche se non c'è una risposta definitiva sul perché alcune persone hanno le vene varicose e altre no, ci sono certamente elementi che possono accumularsi e porti in una situazione di maggior rischio, specialmente se la problematica delle vene varicose è particolarmente presente tra le persone della tua famiglia.

Soluzioni per vene varicose

Le vene varicose già formate non scompaiono dall'oggi al domani, ma ci sono alcuni cambiamenti nello stile di vita che puoi apportare per aiutare a prevenire la formazione di nuove vene varicose.

Il principale rimedio è costituito da un cambiamento nello stile di vita per ridurre quei fattori di rischio che incidono notevolmente sulla formazione delle vene varicose.

Se sei incinta, solleva i piedi quando ti siedi in ogni momento possibile. Se sei in sovrappeso, perdi quei chili in più camminando di più o partecipando a attività a basso impatto che aiutino a migliorare la circolazione, come lo yoga, il nuoto o l'aerobica.

Mangia cibi più sani e ricchi di fibre, evita il sale e cambia regolarmente la tua posizione da in piedi a seduto.

Un ulteriore valido rimedio, infine, può essere anche l’utilizzo di creme ideate apposta per ridurre le vene varicose oppure utilizzare delle calze a compressione che facilitino il reflusso del sangue verso il cuore. Le calze, inoltre, possono aiutare ad alleviare il disagio e il gonfiore che spesso accompagnano questa diffusa problematica.