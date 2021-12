Covid, un positivo non vaccinato su tre ha meno di dieci anni. "Importante raggiungere anche i più piccoli"

Covid e vaccini per i più piccoli. Secondo i dati della Regione , in Piemonte nella settimana dal 6 al 12 dicembre sono stati 9.240 i casi di positività al Coronavirus. Di questi, 4.661 riguardano persone non vaccinate e - tra di loro - 1.364 sono bambini inferiori ai 10 anni. Circa il 30% dei casi fra i non vaccinati proviene quindi da questa fascia di età, per la quale la vaccinazione è partita ufficialmente il 16 dicembre e che vede sul territorio piemontese già 25mila preadesioni .

Nella fascia di età 11-13 anni invece, dove circa il 60% dei giovanissimi è già vaccinato, i casi positivi sono stati in tutto 525, di cui 465 fra non vaccinati (89%).

"Fascia oggi più a rischio"

“Questi numeri - sottolineano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi - dimostrano quanto sia importante vaccinare anche i più piccoli, perché in questo momento sono la fascia della popolazione maggiormente esposta al rischio di contrarre il contagio, proprio perché privi delle difese del vaccino. A tutti i genitori, che comprensibilmente hanno la preoccupazione del bene dei propri figli, diciamo con forza che bisogna avere fiducia nella ricerca scientifica, perché è l’unica arma per riuscire a proteggere chi amiamo e abbiamo di più caro nella vita. Preservando anche quella socialità che è tanto preziosa per noi adulti, quanto più per un bambino, e rappresenta un valore enorme per la propria crescita”.





Oggi i vaccinati sono stati 35.700: oltre 3100 prime dosi

Intanto nella giornata di oggi sono state 35.700 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 3.136 è stata somministrata la prima dose, a 2.361 la seconda, a 30.203 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.597.680 dosi, di cui 3.077.266 come seconde e 1.097.803 come terze, corrispondenti al 97,5% di 7.791.250 finora disponibili in Piemonte.

Sono stati 1.328 nel terzo giorno in Piemonte i vaccini pediatrici somministrati ai bambini tra 5 e 11 anni.