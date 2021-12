Aurora, corso Vercelli dice addio all'edicola davanti alle OGM: “Formò generazioni di operai”

Corso Vercelli e tutto il quartiere Aurora hanno detto definitivamente addio all'edicola situata davanti a quello che resta delle Officine Grandi Motori, nell'area che prossimamente sarà interessata dai lavori di riqualificazione targati Esselunga. La struttura, rimossa in settimana, era chiusa da diversi anni ma nel corso dei decenni è stata punto di ritrovo e cultura per generazioni di operai che ogni giorno hanno varcato i cancelli della fabbrica.

Il ricordo di Rosy Togaci, curatrice di EdicolArte per Aurora

Dal 2017 al 2019, l'edicola ha anche ospitato il progetto artistico EdicolArte per Aurora curato da Rosy Togaci Gaudiano, ospitando molte mostre e sopravvivendo anche a un incendio nell'aprile del 2018. Ecco come la storica e critica d'arte ricorda le sue vicissitudini: “Era - dichiara – l'edicola di tutti, un punto di riferimento per il quartiere e il fatto che a segnalarmi la sua rimozione sia stata una persona che avrò incontrato solo un paio di volte è lì a dimostrarlo, probabilmente il proprietario ha deciso di smantellarla. Un'edicola, comunque, è presente in quella zona fin dai primi del '900 e fa parte della storia perché ha servito centinaia di lavoratori che, in moltissimi casi, hanno addirittura imparato a leggere proprio grazie ai giornali”.