Superbonus 110% come funziona: scopriamo insieme cosa c’è da sapere

Il superbonus 110 % è una misura introdotta dal decreto rilancio che consiste in una detrazione fiscale per un totale pari al 110% per tutte le spese riguardanti l’efficientamento energetico, tramite l’installazione di pannelli fotovoltaici o l’efficientamento sismico della propria abitazione.

Il limite temporale originario per ricorrere a questa misura era il 31 dicembre 2021, ma tale data è stata prorogata al 30 giugno 2022 per le abitazioni singole o plurifamiliari e al 31 dicembre 2022 per i condomini.

Per l’ottenimento dell’incentivo fiscale è necessario rispettare determinati parametri ed effettuare una progettazione che contenga dei lavori trainanti a cui vengono poi collegati i cosiddetti lavori trainati. Vediamo insieme qualche dettaglio in più su come accedere al superbonus e quali parametri bisogna rispettare.

Lavori trainanti e lavori trainati

Come precedentemente accennato, al fine di accedere all’incentivo fiscale è necessario eseguire sul proprio edificio dei lavori detti trainanti che permettono di effettuare anche i lavori trainati, che altrimenti non potrebbero essere eseguiti.

Tra i lavori trainanti troviamo:

Interventi di isolamento termico: l’isolamento deve riguardare le superfici orizzontali e verticali dell’edificio. L’intervento deve riguardare almeno il 25% della superficie dell’edificio e può riguardare anche la coibentazione del tetto.

Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione : in quest’ambito rientrano tutti i lavori che riguardino la sostituzione degli impianti di riscaldamento o raffrescamento, oppure degli impianti di fornitura di acqua sanitaria, quindi la caldaia. Visita il sito https://www.idrapoint.it/ per trovare tutti gli accessori di cui hai bisogno.

Interventi antisismici: vi rientrano i lavori che portino al miglioramento delle condizioni dell’abitazione riguardanti il rischio sismico come indicato nel sismabonus.

Per quanto riguarda i lavori trainati è invece bene ricordare che questi sono eseguibili solo insieme a quelli trainanti e non da soli. Tale regola trova però una sola eccezione, se infatti non sia possibile eseguire lavori trainanti.

Tra i lavori trainati troviamo:

Installazione di colonnina di ricarica per veicoli elettrici

Installazione di impianti fotovoltaici, solo nel caso in cui sia eseguito almeno uno tra gli interventi di isolamento termico o sostituzione degli impianti di climatizzazione. All’impianto fotovoltaico è possibile aggiungere un sistema di accumulo

Quali sono i limiti di spesa del superbonus 110?

Ovviamente la realizzazione dei lavori legati al superbonus 110 non prevedono spese illimitate ma vi è un preciso tetto di spesa in base alla tipologia di lavori ed al tipo di edificio.

Nel caso di sostituzione degli impianti di climatizzazione il limite di spesa è pari a 30.000€ nel caso di abitazioni singole, in caso di abitazioni plurifamiliari è di 20.000€ per ogni unità, fino ad un massimo di otto, 15.000€ per edifici con più di otto unità.

Per gli interventi di isolamento termico il limite di spesa è di 50.000€ per le abitazioni singole, 40.000€ da due a otto unità, e 30.000€ per edifici con più di otto unità.

Come usufruire del bonus

Per usufruire del bonus si possono scegliere diverse strade e cioè la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi oppure lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta a soggetti terzi come gli istituti finanziari.