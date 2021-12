Si torna a sciare sulle montagne del cuneese: rivedi la seconda puntata Backstage 'Speciale Neve in Granda'

Sabato 18 dicembre, sulle pagine del nostro giornale della provincia di Cuneo, www.targatocn.it , è andata in onda la trasmissione Backstage condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, con la prima puntata speciale dedicata alla Neve in Granda.

Presso l’Azienda Turistica Locale del Cuneese, accanto al conduttore hanno preso posto il direttore e presidente Atl Daniela Salvestrin e Mauro Bernardi. Ospiti in video collegamento di questa seconda puntata dedicata alla neve, Pietro Blengino di Mondolè Ski, Gian Piero Dalmasso che gestisce gli impianti di Vernante e Alberto Oliva per Prato Nevoso. In presenza, Roberto Grosso Silvia per il comprensorio Entracque e Cuneo Neve, i gestori Matteo Polanski di Frabosa Soprana e Sophie Pepino per il Centro Fondo di Entracque.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. Si ringrazia Raffaele Massano per la regia.

Rivedi la puntata: