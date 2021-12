Oltre 15 mila bicchieri degustati: successo per la Winter Edition della Torino Wine Week

Oltre 15 mila bicchieri degustati, 40 appuntamenti fra cene e degustazioni, e più di 500 etichette presentate all’interno della manifestazione. Sono questi alcuni dei numeri registrati alla Winter Edition della Torino Wine Week. Nell’ambito del Salone del Vino che si è svolto nella cornice del Museo del Risorgimento, oltre 70 produttori presenti, che hanno confermato l’appeal locale e nazionale dell’evento, con la possibilità non solo di conoscere produttori del territorio di Torino e Piemonte grazie all'Enoteca Regionale dei vini della Provincia di Torino, ma anche l’opportunità di conoscere vignaioli provenienti da altre regioni d’Italia, come Toscana, Liguria, Sardegna, Lazio e Molise.

Diversi anche gli eventi, le masterclass, e le degustazioni che hanno costellato il Salone del Vino, a partire dalla presentazione della nuova Guida Cantine d’Italia 2022 a cura di Go Wine, e le 15 cantine selezionate dalla Guida Vini d’Italia a cura della preziosa collaborazione con Città del Gusto Torino - Gambero Rosso e la premiazione delle aziende celte da Camera di commercio di Torino e dal suo Laboratorio Chimico tra i produttori delle 7 DOC e DOCG torinesi per la selezione Torino DOC 2021-22. Senza dimenticare la Notte delle Bollicine nell’Enoteca di Eataly Lingotto che ha dato il via all’evento, in un grande omaggio ai vini spumantizzati del Piemonte conosciuti in tutto il mondo.

“Un’edizione riuscita grazie ad un’ampia partecipazione di pubblico, che ha registrato il sold out dei biglietti venduti prima dell’apertura del Salone del Vino - commenta Patrizio Anisio, tra gli organizzatori di Torino Wine Week -. Un evento riuscito anche nel segno del coinvolgimento di un pubblico diversificato, che ha contato anche numerosi giovani capaci di apprezzare la formula di un connubio che al vino affianca il patrimonio storico e museale della città, confermando la kermesse fra gli eventi enoici di maggior coinvolgimento per la città che si svolge a cadenza annuale”.