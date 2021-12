Nichelino utilizza l'antica lotta thailandese per combattere il disagio giovanile

A Nichelino questa iniziativa è figlia dell'impegno degli assessori Fiodor Verzola e Paola Rasetto, con primo appuntamento previsto nella serata di oggi, mercoledì 22 dicembre, presso la palestra "Ludus Magnus" di via Ruggero Leoncavallo. Con la regia di contributo di Large Motive APS, associazione con cui il Comune di Nichelino collabora da tempo per l'educazione di strada territoriale.

In passato era il pugilato, usato per togliere dalla strada i giovani che rischiavano altrimenti di finire sulla cattiva strada o in mano alla criminalità. Oggi è il Trap Kombat , l’antica tecnica di lotta thailandese, usata per combattere il disagio.

L'obiettivo è quello di utilizzare e trasformare la propria rabbia inespressa non immedesimandosi in esempi distruttivi ma essendo protagonisti. E questo non è che il primo passo di altre iniziative che, dopo il Natale, vedranno protagonisti i giovani anche in orario notturno, per incanalare il disagio verso momenti di aggregazione e condivisione.