Nichelino, i nuovi murales colorano via Diaz e via Damiano Chiesa

Si è conclusa in questi giorni la realizzazione dei murales di via Diaz e via Damiano Chiesa che compongono la prima tappa del progetto “Nichelino Lights Up Jam”, l’iniziativa per rendere protagonisti i muri della città e dare libero spazio alla creatività dei ragazzi e dei giovani artisti.

Verzola: "Riqualificazione urbana e hip hop"