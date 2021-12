Shopping natalizio, Torino corre per gli ultimi regali: "Ma la gente cerca di risparmiare"

Sono gli ultimi giorni di corsa alle spese natalizie nelle vie delle shopping di Torino.

Via Lagrange e via Roma sono insieme a via Po, via Garibaldi e piazza Castello le più affollate in questi giorni, ma non sempre si vedono persone "cariche" di buste di regali. Scarpe, oggetti di elettronica e hi-tech, vestiti sportivi, accessori ma anche pasticceria e alimentari sono tra i regali più gettonati.

Solo davanti alcuni negozi storici, si formano lunghe file, come accaduto ieri pomeriggio davanti a Ghigo. In tantissimi hanno fatto coda per gustare la prelibata Nuvola.

"La maggior parte dei clienti preferisce fare piccoli pensierini" spiega una negoziante.

"Non si lavora bene - aggiunge un'altra - alcuni giorni di più, altri molto meno".

Segni tuttavia di ripresa dopo i mesi di chiusura dello scorso anno. "Si sta finalmente ripartendo - spiega una commerciante - i nostri clienti stanno facendo regali dai prezzi più diversi, quindi direi che questo Natale sta andando bene".

"La situazione è ancora difficile - aggiunge Alessandro Chiales dei Commercianti di via Po - e le persone sono molto prudenti nelle spese prediligendo piccoli pensieri o acquisti utili. Un segno in leggera controtendenza i negozi di elettronica con un leggero incremento del lavoro. Per quanto riguarda via Po, la grande maggioranza dei negozi è conduzione famigliare e generalmente da tempo sul mercato. Per questo sta riuscendo forse meglio di altre realtà più omologate a reggere, sebbene con grandi sacrifici da parte degli operatori".