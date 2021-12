Ugi per Natale lancia una 'dance challenge' virale con la partecipazione di istituzioni, medici e artisti

Sulle note di Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia e di Pietro Morello hanno ballato anche il Direttore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Regina Margherita Franca Fagioli , il Direttore Generale della Città della Salute Giovanni La Valle e l'Assessore Regionale Andrea Tronzano.

Cosa c'è di più bello se non passare il Natale in famiglia? L'UGI – Unione Genitori Italiani ODV lo sa bene e, in occasione delle festività, ha deciso di allargare ulteriormente i propri ranghi lanciando una “dance challenge” virale – su testi e musiche ideate appositamente per l'occasione da Eugenio Cesaro e Pietro Morello con coreografia di Devis Los Hermanos - sui social network Facebook e Instagram. L'obiettivo è quello di diffondere in modo ancora più capillare e coinvolgente il valore della solidarietà e la propria mission di sostegno e aiuto a bambini e ragazzi malati di tumore e alle loro famiglie.