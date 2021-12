Nichelino, scontro frontale tra un furgone e un macchina: 36enne grave al CTO

Alle ore 7 della vigilia di Natale è avvenuto un incidente stradale a Nichelino, sulla variante per il Centro Tumori di Candiolo, che ha visto coinvolti una Fiat Sedici e un furgone Ducato. Per entrambi i conducenti è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per uscire dai veicoli, particolarmente danneggiati da quello che appare come uno scontro frontale.

Trasportati al CTO di Torino, per l'autista del furgone Z.D di 39 anni sono stati diagnosticati 60 giorni di prognosi. Più gravi le condizioni del conducente dell'auto, R.A. di 36 anni, la cui prognosi è risultata riservata. Sul posto la Polizia Municipale di Nichelino, che ha condotto i rilievi chiudendo la strada per alcune ore e sequestrato i mezzi per metterli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, informata prontamente del fatto.