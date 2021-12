Circolo della Musica: velato il calendario di appuntamenti 2022

Prosegue il viaggio sonoro del Circolo della musica, il progetto della Fondazione Circolo dei lettori che esplora i panorami della musica dal vivo.

Un’avventura che comincia con un nuovo concept che vuole raccontare quanta poesia ci sia nella musica dal vivo, esplorando l’intreccio di emozioni che si vivono sotto il palco, avvolti dai suoni di un concerto live.

Perché ciò che propone il Circolo della musica nel 2022 è proprio questo: essere trasportati da un’altra parte, in Una notte come questa – claim della nuova stagione – in una notte unica, inaspettata e misteriosa in cui possono succedere tante cose, come finire dentro un sogno.

Si parte a gennaio con Laila Al Habash, giovane artista italo-palestinese già comparsa a Time Square,il cantautore e polistrumentista Sasso, il post-punk dei Soviet Soviet, il suono psych-rock dei New Candys, tra i dischi più acclamati del 2021. Apre febbraio il progetto "Let's Get Lost" tributo all'opera di Elliot Smith, si prosegue con il post-punk dei Gomma e con la synthwave di Tropea+Canarie, Cloud Nothings è la band indie rock di Cleveland riferimento del nuovo alt-rock mondiale, Sonic Boom è l'alias di Peter Kember, fondatore degli Spacemen 3, si chiude il mese con l'acclamato chansonnier francese Rover. Marzo è un mese speciale che vede la partecipazione di Alexander Hacke degli Einsturzende Neubautene, con Daniele De Picciotto e poi Thalia Zedek, l'attrice, cantante e modella americana Chrystabell, il chitarrista Gruff Rhys, fondatore dei Super Furry Animals e collaboratore di Paul McCartney e John Cale, la voce unica di Martina Topley-Bird celebre musa di Tricky e cantante per Massive Attack, Gorillaz e Prodigy; ad aprile c'è il groove irresistibile dei Bodega la band art-rock di Brooklyn, maggio è il mese degli eccentrici Algiers, la band di Atlanta che mixa synth-punk, gospel e northern soul. Ma molti altri in arrivo verranno annunciati nelle prossime settimane…

Tutti i concerti iniziano alle 21.30 con apertura porte alle ore 21.