Natale nei Musei: tutti gli appuntamenti e le attività sotto le feste

Arriva il Natale ma la cultura non va in vacanza a Torino. E così musei e fondazioni restano aperti, con orari differenti, per far godere delle proprie collezioni anche durante le festività.

AL MAUTO

“Colpo grosso al Museo”

Fino al 6 marzo 2022

Due gioielli Jaguar in mostra e Diabolik che trama dietro le quinte. Il Museo Nazionale dell’Automobile festeggia così i sessant’anni della Jaguar E-type, sportiva tanto iconica da non necessitare di presentazioni. E, insieme, quello di uno dei fumetti più popolari, che della E-type fece un suo cavallo di battaglia. Dal 16 dicembre 2021 al 6 marzo 2022, il tempio italiano dell’auto, in collaborazione con il Jaguar Drivers’ Club Italia e la casa editrice Astorina, renderà omaggio alle regine di Coventry, coupé e spider, che nel 1961 andarono al debutto al Salone di Ginevra.

Michelotti World. 1921-2021 Cento anni di un designer senza confini

Fino al 20 febbraio

Giovanni Michelotti è uno degli stilisti più ammirati nel mondo. Nel centenario della nascita, il MAUTO ha allestito una importante personale dedicata al designer torinese. Per la prima volta una porzione cospicua dell’archivio Michelotti viene esposta al pubblico. Schizzi, disegni tecnici, piani di forma, modelli in scala sono visibili al MAUTO, insieme a una selezione di autovetture tra le più rappresentative.

Quei temerari delle strade bianche. Nuvolari, Varzi, Campari e altri eroi alla Cuneo Colle della Maddalena

Fino al 20 febbraio

Una selezione di 80 fotografie provenienti dell’Archivio fotografico di Adriano Scoffone – quasi 40mila lastre fotografiche in totale – che la Città di Cuneo ha riscoperto a distanza di anni e che ha iniziato a catalogare nel 1980: oltre alle suggestive immagini, tre automobili leggendarie, grandi scenografie e un poema musicale composto per l’occasione che rendono immersivo il percorso della mostra.

Caty Torta.Un’artista libera

Fino al 23 gennaio

A cento +1 anni dalla nascita, il MAUTO ospita una mostra monografica dedicata a Caty Torta, l’artista, la donna, capace di interpretare ruoli “ordinari” con spirito libero e innovativo per il suo tempo. Una selezione di 16 opere, archivi e bozzetti appartenenti alla collezione privata del figlio, Cesare Denoyè, sono esposti insieme ad alcune delle auto sportive che l’hanno accompagnata in “gara” e nella vita. Un percorso espositivo articolato fra le esperienze cardine della ricerca di Caty: le Mille Miglia, Casorati, l’Avanguardia Torinese e Parigi, attraverso l’evoluzione del suo segno pittorico, dalla formazione alla maturità artistica. Anticonformista e moderna, Caty Torta, è ancora oggi un modello di emancipazione e determinazione in grado di trasmettere il suo incondizionato amore per la Libertà.

“Diario di viaggio. L'epica avventura della Pechino-Parigi”- Visita guidata alla collezione permanente, poi laboratorio in Piazza

Domenica 26 dicembre, ore 16

Il Museo dell’Automobile propone un’attività educativa rivolta a bambini e famiglie incentrata sull’incredibile viaggio Pechino-Parigi compiuto da Luigi Barzini e Scipione Borghese nel 1907. Di fronte all’Itala, l’epica vettura protagonista dell’avventura, ai partecipanti verranno letti brani del reportage di Barzini e mostrate alcune fotografie, testimoni del viaggio. Nella suggestiva ambientazione della Piazza, al centro del museo, i bambini verranno invitati a realizzare un piccolo diario di viaggio personalizzabile. Con pennarelli, matite e ritagli di riviste illustreranno e descriveranno un’avventura che hanno compiuto o che sognano di fare.

“Caccia all’indizio” - Visita guidata per bambini famiglie

Venerdì 7 gennaio, ore 16

Una coinvolgente visita guidata pensata per un pubblico di bambini e famiglie vi condurrà alla scoperta del Museo dell’Automobile. A ogni partecipante sarà consegnato un elenco di domande e indovinelli: l’obiettivo è individuare le automobili a cui si riferiscono tra le oltre 200 esposte al museo. Spalancate gli occhi e aprite le orecchie per cogliere tutti gli indizi necessari a risolvere questa coinvolgente caccia al tesoro!

ALLA REGGIA DI VENERIA REALE

Dal 26 dicembre 2021 al 6 gennaio (ad esclusione del 31 dicembre)

La Reggia di Venaria apre i suoi straordinari spazi anche in orario serale per far vivere l’atmosfera magica del Natale nell’incanto dei suoi ambienti barocchi. A partire dalle 19.30 le suggestive architetture barocche della Galleria Grande, del Rondò Alfieriano e della Cappella di Sant’Uberto si animano con momenti musicali sulle note di pianoforti, arpe e violini, e letture di poesie e racconti legati al tema del Natale. Un autentico scenario da fiaba, inoltre, è pronto ad accogliere i visitatori già fuori dal complesso monumentale della Venaria Reale: nella piazza della Torre dell’Orologio l’ormai tradizionale grande Cervo luminoso della Reggia sarà attorniato dalle suggestive proiezioni animate della rassegna Immaginaria. Apri gli occhi e sogna a cura del Comune di Venaria Reale, un emozionante racconto di luci e suoni con i simboli della città ambientato lungo il Borgo Antico e non solo, insieme alla programmazione di un ricco palinsesto di eventi ed appuntamenti.

Presepe del re

Fino al 26 febbraio

In occasione delle festività natalizie e fino al 27 febbraio 2022, la Reggia di Venaria espone presso la Cappella di Sant’Uberto il Presepe del Re, realizzato da Giovanni Battista Garaventa (Genova 1776 - 1840) nel primo quarto del XIX secolo. Noto anche come “Presepe Reale” o “Presepe Savoia”, per quest’opera è stata ipotizzata dagli studiosi una committenza sabauda avvenuta con ogni probabilità negli anni che seguirono l’annessione dei territori liguri al Regno di Sardegna nel 1814, e comunque entro il 1820 circa.

FONDAZIONE TORINO MUSEI

GAM

Alla GAM il pubblico oltre alle collezioni permanenti del ‘900 potrà visitare Fattori. Capolavori e aperture sul ‘900, Una collezione senza confini, Luigi Ontani. Alam Jiwa & Vanitas, Claudio Parmiggiani in VideotecaGAM e l’installazione Sinfonia di Alessandro Sciaraffa, aperta fino al 9 gennaio.

MAO

Ampia scelta anche al MAO, dove i visitatori insieme ai 4 piani di esposizione permanente potranno vedere la mostra Kakemono. Cinque secoli di pittura giapponese, Classical Radical | Residui e Risonanze, prorogata fino al 9 gennaio, il progetto site specific Il Libro delle Sorti e dei Mutamenti di Fernando Sinaga e la mostra fotografica di Eva Rapoport Credere con il corpo nel Sud-est asiatico

Mercoledì 29 dicembre ore 16

“Una pennellata di Giappone… a Natale!

Come si dipinge l’inverno? La visita alla mostra temporanea Kakemono. Cinque secoli di pittura giapponese. La collezione Perino, alla scoperta degli affascinanti dipinti giapponesi nei quali prendono forma animali, piante, paesaggi, si sofferma in particolare sulla rappresentazione delle stagioni. A seguire, nell’attività di laboratorio i partecipanti potranno realizzare il proprio dipinto verticale su rotolo utilizzando la pittura monocromatica ispirata alla tecnica sumi-e.

Giovedì 30 dicembre ore 18.30

Aki. L’autunno in haiku fuyu

A cura della dottoressa Roberta Vergagni, iamatologa. Gli haiku e le suggestioni stagionali. Conferenza seguita da scrittura creativa. Ogni incontro si articolerà in tre momenti: introduzione teorica allo haiku, lettura di alcuni tra gli esempi più evocativi dei grandi maestri e composizione guidata di haiku come scrittura creativa.

PALAZZO MADAMA

A Palazzo Madama sono invece visitabili la mostra Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy e Classical Radical | Confluenze perturbanti, aperta fino al 9 gennaio insieme alle collezioni permanenti.

Giovedì 30 dicembre ore 16

“A cercare stelle”

Nessuno lo sa ma in museo c'è una collezione di stelle! Splendono silenziose appese sul soffitto, negli stemmi di famiglia o sul fondo di antichi piatti. A parlarci di loro c’è un prezioso astrolabio che ne indica la posizione nel cielo: così belle e irraggiungibili le cercheremo in dipinti e sculture per poi tracciarne, in laboratorio, di nuove a cui affidare sogni e desideri per il nuovo anno. Con fili metallici e colori che brillano al buio creeremo una nuova collezione…costellazione di stelle!

CONCERTI LA DIVINA COMMEDIA

Travelin’ Band

Domenica 26 dicembre ore 21

Ritorna il tradizionale concerto natalizio alla Divina Commedia. Uno dei locali più longevi e primi punti di riferimento per la musica live a Torino si riaffaccia sulla scena, dopo qualche mese di assenza causa Covid, con il suo appuntamento più tradizionale: il concerto di Santo Stefano con la Travelin’ Band.

Meraviglia quintetto

Giovedì 6 gennaio 2022 ore 21 – posti limitati

Cosa succede se musicisti creativi e di lunga carriera si incontrano? Meraviglia delle meraviglie! Esce una serata a sorpresa dove la magia della musica fa sparire i cattivi pensieri.