Dal 3 gennaio 2022 riapre il maxi-hub vaccinale al Valentino di Torino. Ad annunciarlo questa mattina la Regione, in occasione della visita in Piemonte del Commissario straordinario per l'emergenza Covid generale Paolo Figliuolo.

Già usato come open-Hub nella prima fase della campagna vaccinale contro il Covid-19, all'interno della struttura nel 5° Padiglione verranno somministrate circa duemila dosi giornaliere. Sarà sempre gestito dalla Città della Salute.