Il mondo accademico piange l'antropologo musicista Gianluigi Bravo

Il mondo della cultura astigiana piange la morte di Gianluigi Bravo, ordinario di Antropologia all'università di Torino, morto ieri dopo un intervento chirurgico. Aveva 86 anni.

Nato a Villanova d’Asti nel 1935, si è laureato in Filosofia con Nicola Abbagnano all'Università di Torino usufruendo di una borsa di studio biennale all’Università di Mosca.

Bravo iniziò la sua carriera universitaria nell’Istituto di Sociologia come assistente ordinario presso la cattedra di Sociologia A, tenuta dal professor Luciano Gallino.

Associato di Sociologia urbana e rurale ha insegnato nelle Facoltà di Magistero e di Scienze della Formazione. Ha concluso la sua attività accademica come Professore ordinario di Antropologia culturale presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Torino. É stato presidente dell’Associazione Italiana Scienze Etnoantropologiche (AISEA).

"Nella sua lunga carriera - scrive la Siac , Società Italiana di Antropologia Culturale Gian Luigi Bravo ha dato vita ad originali quadri teorici e di terreno che hanno permesso di stabilire fecondi e innovativi collegamenti scientifici tra la sociologia e l’antropologia".

Non solo antropologo, Bravo è anche ricordato come pianista, suonò anche con Paolo Conte, in diverse formazioni.