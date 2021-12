Seminterrato trasformato in “fabbrica” di marijuana: arrestato 55enne

I carabinieri della Compagnia San Carlo hanno arrestato un cittadino albanese di 55 anni per i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché di furto aggravato di energia elettrica.

L’uomo ha adibito un seminterrato in corso Tassoni, finito sotto sequestro, a serra per la produzione di marijuana. All’interno i militari hanno rinvenuto 137 piantine, 9 kg della stessa sostanza contenuti in buste sigillate di cellophane e altri 15 kg appesi a fili di ferro per l’essiccazione. Sotto sequestro anche 20 lampade alogene, un essiccatore, 19 alimentatori, 26 ventilatori, un gruppo elettrogeno, un nebulizzatore e 8 litri di fertilizzante. Dai successivi accertamenti, é emerso che l’uomo aveva costruito un allaccio per prelevare abusivamente corrente elettrica dalla rete pubblica.