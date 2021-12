Corso social media manager: una delle professioni con le migliori prospettive per il futuro

Come qualsiasi ruolo di marketing, per diventare Social Media Manager bisogna acquisire diverse competenze per creare contenuti social coinvolgenti che convertano il maggior numero possibile di follower in clienti fedeli.

L’unico modo per acquisirle è seguire un apposito corso Social Media Manager che può essere svolto sia in presenza che in remoto e che aiuterà l’aspirante SMM nella giusta direzione aiutandolo ad acquisire competenze avanzate per essere promosso alla gestione.

Tra i più importanti e rinomati è corso SMM online su www.alteredu.it grazie al quale riuscirete in breve tempo ad acquisire tutte quelle strategie e tecniche necessarie da poter utilizzare nel vostro lavoro.

Chi è un Social Media Manager

Per Social Media Manager s’intende una figura professionale appartenente ad un’organizzazione che ha il compito di monitorare, eseguire, filtrare e misurare la presenza di un prodotto sui vari social media.

Per prodotto s’intende un marchio specifico, un’azienda, una persona o un oggetto che realizza una determinata società.

Considerato spesso “la voce dell’azienda”, un Social Media Manager viene anche indicato anche con la definizione di Community Manager o Digital and Social Media Manager.

Cosa fa un Social Media Manager

I social network sono ormai diffusissimi e utilizzati da miliardi di persone; un Social Media Manager li utilizza come mezzo per promuovere la propria azienda o l’azienda per cui lavora.

Deve conoscere tutte le metriche dei vari canali social, in modo da individuare le migliori; una volta fatto, concentra la propria attenzione su di esse e le sfrutta utilizzando strumenti gratuiti o a pagamento per rispondere alle domande o ai commenti in base alle linee guida stabilite dall’azienda.

Il suo lavoro quotidiano deve essere finalizzato alla produzione di nuovi contenuti, rinnovando e innovando il proprio linguaggio in modo da promuovere nuovi idee e formati.

Naturalmente il suo lavoro deve essere vagliato e approvato da un superiore, che nelle organizzazioni più grandi è la figura del Social Media Director, mentre negli ambiti minori è il responsabile dei contenuti, del marchio o di un prodotto.

Inoltre, lavora a stretto contatto con il settore marketing e delle pubbliche relazione, nonché con il reparto vendite; tutto ciò per guidare campagne di lead generation che il team di vendita può convertire in entrate.

Soltanto frequentando un corso Social Media Manager è possibile acquisire tutte le competenze necessarie per fare un buon lavoro di promozione di un marchio o prodotto.

Social Media Manager: i compiti da svolgere

Dopo aver sostenuto un corso Social Media Manager, il ruolo appena assunto comporta lo svolgimento di alcuni compiti durante tutta la giornata:

Creare contenuti per più piattaforme - i suggerimenti utilizzati per espandere la propria portata su Facebook non funzioneranno necessariamente su Instagram quindi bisogna guardare bene quali funzioneranno per ogni piattaforma, ad esempio video, gif, infografica, blog;

i suggerimenti utilizzati per espandere la propria portata su Facebook non funzioneranno necessariamente su Instagram quindi bisogna guardare bene quali funzioneranno per ogni piattaforma, ad esempio video, gif, infografica, blog; Monitorare l'analisi dei social controllando quali campagne funzionano (o non funzionano) su tutti i canali in modo che tempo e denaro vengano canalizzati nei posti giusti e arrivino alle persone giuste;

(o non funzionano) su tutti i canali in modo che tempo e denaro vengano canalizzati nei posti giusti e arrivino alle persone giuste; Elaborare una strategia di social network per promuovere una vendita o un nuovo prodotto.

Corso Social Media Manager: a chi rivolgersi

Come menzionato nella prima parte dell’articolo, è possibile frequentare un corso Social Media Manager online sulla piattaforma web alteredu.it.

Per i candidati a diventare Social Media Manager, Alteredu ha realizzato un percorso di certificazione con alcuni dei professionisti più affermati nel settore, mettendo a disposizione degli studenti tutti gli strumenti necessari per diventare Social Media Manager.

Il titolo che verrà rilasciato potrà essere utilizzato a livello scolastico, universitario, concorsuale e lavorativo.

La formazione può essere pianificata liberamente dai candidati, così come lo studio; i contenuti possono essere visualizzati anche sui dispositivi mobili.

Una volta ottenuta la certificazione, i candidati saranno inseriti nella lista dei Social Media Manager certificati Alteredu, da dove le aziende potranno attingere per l’inserimento di queste figure all’interno del team.